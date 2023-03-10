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Eğitim

2023-ALES/1 geç başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 16 Nisan'da uygulanacak, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/1) geç başvuruları başladı.

Utku Şimşek  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
2023-ALES/1 geç başvuruları başladı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Nisan 2023'te yapılacak sınava geç başvurular, 13 Mart'a kadar alınacak.

Adaylar başvurularını, ÖSYM merkezlerinin yanı sıra "https://ais.osym.gov.tr" adresi ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından da yapabilecek.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da sınav yapılmayacak

ÖSYM Yönetim Kurulu'nun kararıyla depremden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da 2023-ALES/1 yapılmayacak.

2023-ALES/1'e Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya sınav merkezlerinde girmek için tercihte bulunan adayların, sınav merkezi tercihlerini güncellemeleri gerekiyor.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya sınav merkezlerinde sınava girmek için tercihte bulunan ancak belirtilen sürede sınav merkezi tercihini güncellemeyen adaylardan sınav merkezi Adıyaman olanlar Şanlıurfa'da, sınav merkezi Hatay olanlar Adana'da, sınav merkezi Kahramanmaraş olanlar Gaziantep'te, sınav merkezi Malatya bulunanlar ise Elazığ'da sınava alınacak.

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