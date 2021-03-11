2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM, Tıpta Uzmanlık Eğitimi (2021-TUS) ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2021-STS Tıp Doktorluğu) birinci dönem giriş belgeleri erişime açıldı.
Ankara
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruya göre, 21 Mart'taki 2021-TUS ile 2021-STS Tıp Doktorluğu birinci dönem adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgesini, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
Öte yandan, adaylar, Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu birinci aşama sınavları için saat 10.00, 2021-TUS birinci dönem Klinik Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu ikinci aşama sınavları için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.