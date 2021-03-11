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Eğitim

2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM, Tıpta Uzmanlık Eğitimi (2021-TUS) ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2021-STS Tıp Doktorluğu) birinci dönem giriş belgeleri erişime açıldı.

Sefa Şahin   | 11.03.2021
2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu giriş belgeleri erişime açıldı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruya göre, 21 Mart'taki 2021-TUS ile 2021-STS Tıp Doktorluğu birinci dönem adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgesini, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

Öte yandan, adaylar, Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu birinci aşama sınavları için saat 10.00, 2021-TUS birinci dönem Klinik Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu ikinci aşama sınavları için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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