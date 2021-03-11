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Eğitim

'Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'nde yer alan okullara 250 milyon liralık ödenek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi"nde yer alan güçlendirme kapsamındaki okullara 2021'de 250 milyon lira ödenek tahsis edildiğini bildirdi.

Sefa Şahin   | 11.03.2021
'Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'nde yer alan okullara 250 milyon liralık ödenek

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Selçuk'un başkanlığında Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'nin 2021 yılı mart performans değerlendirme toplantısı çevrim içi yapıldı.

Proje kapsamında, 1000 okula 1000 kütüphane kurulduğunu ve fizik-kimya-biyoloji laboratuvar eksiği olan okullara gerekli desteğin sağlandığını belirten Selçuk, mevcut meslek alan laboratuvar ve atölyelerinin de güçlendirildiğini bildirdi.

Selçuk, 200 milyon liralık bütçenin 85 milyon lirasının 2020'de kullanılarak mevcut laboratuvarların yenilendiğini aktararak "Proje kapsamındaki 1000 okulun bakım ve onarımlarına da öncelik verildi. Bu kapsamda 2020'de 50 milyon liralık yatırım yapıldı. 2021'de 1000 okuldan güçlendirme kapsamında olan okullara 250 milyon liralık ödenek tahsis edildi." ifadesini kullandı.

"Ölçme ve değerlendirme ile fikri mülkiyet ve sınai haklar eğitimi verildi"

Bu okullardaki 67 bin 500 öğretmene ölçme ve değerlendirme eğitimi, 40 bin 166 meslek öğretmenine de fikri mülkiyet ve sınai haklar eğitimi verildiğini belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında bugüne kadar okullara 176 milyon liralık yatırım yapıldı. Proje ile meslek liseleri arasındaki başarı farklarını azaltmada önemli bir mesafe kaydedildi. 5 ay önce başlattığımız proje, takvimine göre ilerliyor. Bu toplantıda da projenin dört ayını ve önümüzdeki aylarda yapılacak çalışmaları da ayrıntılı şekilde arkadaşlarımızla birlikte değerlendirdik."

Toplantıya, Bakan Yardımcısı Mahmut Özer ve genel müdürler ile 81 ilin milli eğitim müdürleri katıldı.

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