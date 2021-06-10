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Eğitim

2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ek tercih işlemleri başladı

2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 1. Dönem) ek tercih işlemleri başladı.

Mehmet Tosun   | 10.06.2021
2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ek tercih işlemleri başladı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, ek tercih işlemleri 16 Haziran saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin internet adresinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecek.


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