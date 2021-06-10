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Eğitim

Öğrencilere dağıtılan milyonlarca ders kitabı geri dönüşüme kazandırılacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Sıfır Atık Projesi kapsamında başlatılan yeni proje ile öğrencilerle öğretmenlere dağıtılan ücretsiz ders kitapları, defter ve atık kağıtlar geri dönüşüme kazandırılacak.

Selma Kasap   | 10.06.2021
Öğrencilere dağıtılan milyonlarca ders kitabı geri dönüşüme kazandırılacak

Ankara

AA muhabirinin MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Sıfır Atık Projesi kapsamında israfı önlemek, kaynakları daha etkili, ekonomik ve verimli kullanmak, atık miktarını azaltmak ve atıkları ekonomiye kazandırmak için MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen projelere bir yenisi eklendi.

Buna göre, her yıl okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri ile öğretmenlere ücretsiz dağıtılan ders kitapları ile defter ve atık kağıtların geri dönüşüme kazandırılması için okul müdürlüklerince gönüllülük esasına göre toplanarak değerlendirilmesi sağlanacak.

Çalışma, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı telafi eğitimlerinin sonunda başlatılacak.

İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri koordinasyonundaki çalışma, resmi okul ve kurumlarda yürütülecek.

Okullar, geri dönüşüme kazandırılan ders kitapları ile defter ve atık kağıtlara ilişkin bilgileri, 29 Ekim 2021'e kadar MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne iletecek.

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