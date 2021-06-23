Euro
10.34
Dolar
8.65
BIST 100
1,403.35
Altın
1,792.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

114 EBA destek noktası daha hizmete açıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 16 ildeki 114 okulda, eğitim bilişim ağı (EBA) destek noktası kurulduğunu bildirdi.

Sefa Şahin   | 23.06.2021
114 EBA destek noktası daha hizmete açıldı

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB Tevfik İleri Toplantı Salonu'nda düzenlenen, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Türkiye Temsilciliği desteğiyle kurulan 114 EBA destek noktası tanıtımı ve çevrim içi bağlantıyla hizmete açılması programına katıldı.

Eğitime erişimde herkese eşit şekilde davranma yerine, hak edileni verme konusunda, adalet temelli bir bakış açısına sahip olduklarını belirten Selçuk, Türkiye genelinde, 20 bini aşkın EBA destek noktası bulunduğunu kaydetti.

Selçuk, Türkiye'deki tüm çocukların evine en yakın okula gidip EBA destek noktasından ücretsiz hizmet almasını sağladıklarına işaret ederek, Kovid-19 salgını döneminde, 3 televizyon kanalı kurulduğunu ve dünyada, en çok canlı ders yapılan ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini söyledi.

UNHCR'nin desteğiyle 114 okulda daha EBA destek noktası kurulduğunu duyuran Selçuk, şöyle konuştu:

"EBA destek noktaları, Afyonkarahisar, Ankara, Bursa, Çorum, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Trabzon'da kuruldu. Buralarda, 15 ya da 20 öğrencilik merkezler oluşturuluyor. Bir öğretmen desteği ve masaüstü bilgisayarların yanı sıra öğretmene de laptop desteği sağlanıyor. Toplamda 2 bin 59 bilgisayar sağlandı. Bu desteklerin devamının geleceğine inanıyoruz. Çünkü çocuklarımızın çok daha fazla desteğe ihtiyacı var. Öğrencilerimize, 1 milyona yakın 25 GB internet kapasitesi olan tablet dağıttık, bunun sayısını daha da artırmak istiyoruz. Bunu, salgın koşulları için geçici bir tedbir olarak da düşünmüyoruz. Bu, bizim eğitimde uzun soluklu hedeflerimizin, vizyonumuzun bir gereği."

Programa, UNHCR Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc de katıldı.

EBA destek noktalarındaki il milli eğitim müdürlerinin duygu ve düşüncelerini de paylaştığı programın ardından Bakan Selçuk, Leclerc'e EBA destek noktalarını tanıttı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da Kovid-19 vakaları bir haftada yüzde 29,4, ölümler yüzde 21 arttı
ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 358 kişi öldü
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3,9 milyonu aştı
Dünya genelinde 2 milyar 750 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 180 milyonu geçti

Benzer haberler

114 EBA destek noktası daha hizmete açıldı

114 EBA destek noktası daha hizmete açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı ile WeWALK iş birliğinde görme yetersizliği olan öğrencilere akıllı baston desteği

Dünyada geçen yıl 82 milyondan fazla insan yerinden edildi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Her bir evladımıza daha iyi eğitim fırsatı vermek sorumluluğumuzdur

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Her bir evladımıza daha iyi eğitim fırsatı vermek sorumluluğumuzdur
Bakan Selçuk, yazın öğrencilerin okuyacağı 'Arkadaş' kitaplarının basımının sürdüğünü açıkladı

Bakan Selçuk, yazın öğrencilerin okuyacağı 'Arkadaş' kitaplarının basımının sürdüğünü açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'Bazı çocuklar hiçbir şekilde bir öğretmen veya ders görmedi' diyemeyiz

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'Bazı çocuklar hiçbir şekilde bir öğretmen veya ders görmedi' diyemeyiz