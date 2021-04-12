Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Libyalı mevkidaşıyla bir araya geldi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Libya Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı İmran Muhammed Abdünnebi ile görüştü.
Ankara
Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ile Libya arasında gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantıları kapsamında ülkemizde bulunan mevkidaşım Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı İmran Muhammed Abdünnebi ile görüştük. İş birliklerimizin artması, ortak temennimiz." ifadesini kullandı.
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Türkiye ile Libya arasında gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantıları kapsamında ülkemizde bulunan mevkidaşım Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı İmran Muhammed Abdünnebi ile görüştük. İş birliklerimizin artması, ortak temennimiz. pic.twitter.com/0BcoHA5p52— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) April 12, 2021