Yol bisikletinde 2021 sezonu takvimi güncellendi
Uluslararası Bisiklet Birliği, yol bisikletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 sezonu takvimini güncelledi.
İstanbul
Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 21 Şubat'ta başlayan UCI Dünya Turu 2021 sezonu, 19 Ekim'de sona erecek.
Takvime göre, üç büyük turdan Fransa Bisiklet Turu 26 Haziran-18 Temmuz, İtalya Bisiklet Turu 8-30 Mayıs, İspanya Bisiklet Turu ise 14 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.