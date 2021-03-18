Euro
8.72
Dolar
7.32
BIST 100
1,550.93
Altın
1,734.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Yol bisikletinde 2021 sezonu takvimi güncellendi

Uluslararası Bisiklet Birliği, yol bisikletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 sezonu takvimini güncelledi.

Abdulkadir Karakaya   | 18.03.2021
Yol bisikletinde 2021 sezonu takvimi güncellendi

İstanbul

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 21 Şubat'ta başlayan UCI Dünya Turu 2021 sezonu, 19 Ekim'de sona erecek.

Takvime göre, üç büyük turdan Fransa Bisiklet Turu 26 Haziran-18 Temmuz, İtalya Bisiklet Turu 8-30 Mayıs, İspanya Bisiklet Turu ise 14 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere Başbakanı Johnson yarın Oxford-AstraZeneca aşısı yaptıracak
Fransa'da 16 bölgede 20 Mart'tan itibaren tüm gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
Türkiye'de günlük Kovid-19 vaka sayısı yeniden 20 bini aştı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Almanya’da bazı eyalet başbakanları AB'de üretilen Kovid-19 aşılarının ihracatının durdurulmasından yana

Benzer haberler

Yol bisikletinde 2021 sezonu takvimi güncellendi

Yol bisikletinde 2021 sezonu takvimi güncellendi