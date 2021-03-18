Fenerbahçe Beko'dan Zalgiris'e 23 sayı fark

İstanbul
Sarı-lacivertli takım, bu sonuçla 18. galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 15. kez mağlup oldu.
Maç öncesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla bando ekibi, Çanakkale Türküsü'nü salonda bulunan az sayıda taraftarın da eşliğiyle seslendirdi.
Karşılaşmaya Fenerbahçe Beko'ya göre hücumda daha iyi başlayan Zalgiris, 3. dakikayı 7-2 önde geçti. Çeyreğin ortaları karşılıklı üç sayılık basketlerle geçilirken, sarı-lacivertli takım Pierre ve Guduric'in hızlı hücumlardan kaydettiği sayılarla 6. dakikayı 17-12 üstün bitirdi. Periyodun son anlarında uzun oyuncularıyla skor üreten Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 10 sayı farkla (28-18) önde tamamladı.
İkinci periyotta etkili bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe Beko, rakibine yalnızca 8 sayı şansı verdi. Sarı-lacivertliler, çeyreğin son bölümünde 13-0'lık seri yakaladı ve devreyi 45-26 üstün kapattı.
Sarı-lacivertli takım, ikinci yarıya da etkili bir oyunla başladı. Özellikle Vesely, De Colo ve Brown, performanslarıyla ön plana çıkarken Fenerbahçe Beko, final periyoduna 20 sayı önde girdi: 66-46.
Son çeyreğe de iyi başlayan sarı-lacivertli ekip, yakaladığı 10-0'lık seriyle 33. dakikayı 30 sayı farkla 76-46 önde geçti. Farkın da etkisiyle son anlarda rahat bir oyun oynayan Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 84-61 kazandı.
Öte yandan, THY Avrupa Ligi'nde organizasyon yetkililerinin eşitlik vurgusu yaptığı haftada sarı-lacivertli birçok oyuncunun formasının sırt bölümünde Türkçe, İngilizce, İspanyolca ve Sırpça 'Equality', 'Igualdad' ve 'Ravnopravnost' (Eşitlik), 'Humanite' (İnsanlık) ile 'Freedom' (Özgürlük) yazıları dikkati çekti.
Karşılaşmanın son çeyreğinden önce Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından 'Tarihin En İyi 100 Oyuncusu' listesine seçilen Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın milli oyuncusu Naz Aydemir Akyol'a sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç tarafından ödülü verildi.
Kokoskov: Biz birlikte oynadık, odaklandık ve enerjimiz çok iyiydi
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 84-61 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Igor Kokoskov, takım halinde iyi oynayarak play-off yolunda önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Kokoskov, sonuçtan mutlu olduğunu aktardı.
Kokoskov, oynayan her oyuncunun katkıda bulunduğunu belirterek, "Çok önemli bir maçtı. Bu süreçte kolay maç ya da daha az önemli maç yok. Biz birlikte oynadık, odaklandık ve enerjimiz çok iyiydi. Bunu sahaya yansıttık. Sahamızı korumayı başardık. Eğer play-off takımı olmak istiyorsanız iç sahada oynadığınız maçları kazanmalısınız. Bir antrenör olarak inişler çıkışlar olduğunu, bir takım hatalar olduğunu bulabilirim. Sonuç için çok mutluyum. Bir yandan da psikolojik bir maçtı. Zalgiris, yetenekli bir takım. Elbette endişe vardı ancak korku yoktu. Daha cesurduk. Zalgiris'i tebrik ediyorum. Başantrenörleri çok iyi bir arkadaşım ve şu ana kadar çok iyi işler yaptı. Onları da tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Schiller: Fenerbahçe Beko'yu tebrik ediyorum
Zalgiris Başantrenörü Martin Schiller, Fenerbahçe Beko'nun maçı kazanmayı hak ettiğini belirtti.
Schiller, skor üretmekte zorlandıklarını ifade ederek, "Fenerbahçe Beko'yu tebrik ediyorum. Kazanmayı hak ettiler. Şu an için sahanın iki yönünde de zorlanıyoruz. Bu savunmaya da hücuma da yansıyor. İki tarafta da iyi değiliz. Bu da can sıkıcı." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.