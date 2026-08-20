A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ilk maçında yarın A Grubu'nda Letonya ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na Letonya maçıyla başlayacak A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ilk maçında yarın A Grubu'nda Letonya ile karşılaşacak.

A Grubu maçlarına İstanbul'da ev sahipliği yapacak son Avrupa şampiyonu Türkiye, ilk maçına Sinan Erdem Spor Salonu'nda yarın 19.00'da Letonya ile oynayacak.

Ay-yıldızlı ekip grupta ayrıca Slovenya, Macaristan, Almanya ve Polonya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup maçları programı şu şekilde:

21 Ağustos Cuma:

19.00 Türkiye-Letonya

23 Ağustos Pazar:

19.00 Türkiye-Slovenya

24 Ağustos Pazartesi:

19.00 Türkiye-Macaristan

26 Ağustos Çarşamba:

19.00 Türkiye-Almanya

28 Ağustos Cuma:

19.00 Türkiye-Polonya

Kadro

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki Türkiye'nin Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki kadrosu şöyle:

Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Smaçör: Derya Cebecioğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Orta oyuncu: Deniz Uyanık, Eda Erdem Dündar, Sinead Jack-Kısal, Zehra Güneş

Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge.