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Yaz transfer döneminin lideri Chelsea

Kesenin ağzını açan Chelsea, 247,2 milyon avroyla transfere en fazla para harcayan kulüp olarak dikkati çekti.

Hüseyin Burak Demirer   | 06.10.2020
Yaz transfer döneminin lideri Chelsea

Ankara

Yaz transfer döneminde en fazla para harcayan futbol kulübü, İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Chelsea oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2019-20 sezonunda futbol liglerin planlanandan geç bitmesiyle sarkan yaz transfer dönemi, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok Avrupa ülkesinde sona erdi.

İngiltere'de (Premier Lig) 27 Temmuz, İspanya'da (La Liga) 4 Ağustos, İtalya'da (Serie A) 1 Eylül, Almanya'da (Bundesliga) 15 Temmuz, Fransa'da (Ligue 1) ise 15 Ağustos'ta başlayan transfer periyodu kapandı.

Rus iş insanı Roman Abramovic'in sahibi olduğu ve eski futbolcusu Frank Lampard'ın teknik direktörlüğünü üstlendiği Chelsea, yaz transfer sezonunda en fazla harcama yapan takımlar arasında başı çekti. Premier Lig'in 4. haftasının ardından 7. sırada yer alan Londra ekibinin kasasından, transfer ettiği 7 isim için 247 milyon 200 bin avro çıktı.

Transfermarkt'ın verilerine göre Chelsea, Kai Havertz için Bayer Leverkusen'e 80, Timo Werner için Leipzig'e 53, Ben Chilwell için Leicester City'ye 50,2, Hakim Ziyech için Ajax'a 40, Edouard Mendy için de Rennes'e 24 milyon avro ödedi. Chelsea, Malang Sarr ve Thiago Silva'yı ise bonservis ödemeksizin kadrosuna kattı.

Chelsea'den sonra en fazla para harcayan kulüpler, Manchester City ve Barcelona oldu. Manchester City, 156,8 milyon, ayrılmak isteyen yıldız oyuncusu Lionel Messi'yi bu sezon için ikna eden Barcelona ise 124 milyon avroyu gözden çıkardı.

La Liga'nın son şampiyonu Real Madrid'in, yaz periyodunda sessiz kalması dikkati çekti. 13 kupayla UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en başarılı takımı olan Real Madrid, 1980'den bu yana ilk kez bir transfer dönemini, kadrosuna yeni bir oyuncu katmadan kapattı.

Eflatun-beyazlılar yalnızca geçen sezon kiralık gönderdiği futbolcuları Martin Odegaard, Alvaro Odriozola ve Andriy Lunin'i, A takım kadrosuna dahil etti.

2020-21 yaz transfer döneminde en fazla para harcayan 10 Avrupa kulübü şöyle:

KulüpÜlkeHarcama miktarı (avro)
1Chelseaİngiltere247,2 milyon
2Manchester Cityİngiltere 156,8 milyon
3Barcelonaİspanya124 milyon
4Juventusİtalya 110,2 milyon
5Leeds Unitedİngiltere 105,2 milyon
6BenficaPortekiz 98,5 milyon
7Tottenham
İngiltere
98,4 milyon
8Inter İtalya
97 milyon
9Atletico Madrid
İspanya 90 milyon
10Arsenal İngiltere86 milyon

2020 yazının transfer rekoru Havertz'de

Yaz döneminin en flaş transferine ise Alman kulübü Bayer Leverkusen'in forvet oyuncusu Kai Havertz'i renklerine bağlayan İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea imza attı.

Chelsea'nin 80 milyon avro karşılığında renklerine bağladığı 21 yaşındaki Alman milli futbolcu, 2020 yazının en yüksek bonservis bedeline sahip futbolcusu oldu.

Serie A ekipleri Juventus ve Napoli de yaptığı yüksek bonservis bedelli transferlerle dikkati çekti. Juventus, Barcelona'dan Arthur'u 72 milyon, Napoli ise Lille'den Victor Osimhen'i 70 milyon avro karşılığında kadrosuna kattı.

2020-21 yaz transfer döneminin en pahalı 10 transferi şunlar:

FutbolcuYeni takımıEski takımıBonservis bedeli (avro)
1Kai Havertz
ChelseaBayer Leverkusen80 milyon
2ArthurJuventusBarcelona
72 milyon
3Victor Osimhen NapoliLille70 milyon
4Ruben DiasManchester City
Benfica68 milyon
5Miralem PjanicBarcelonaJuventus
60 milyon
6Alvaro Morata Atletico Madrid Chelsea56 milyon
7Timo Werner
ChelseaLeipzig53 milyon
8Ben Chilwell
Chelsea Leicester City50,2 milyon
9Mauro Icardi PSGInter50 milyon

Thomas ParteyArsenalAtletico Madrid
50 milyon

Pandemi, İngiltere Premier Lig'i pek etkilemedi

Yayın hakkı, lisanslı ürün ve tribün gelirleri sayesinde ekonomik açıdan dünyanın en büyük futbol ligi olan İngiltere Premier Lig, yaz dönemindeki transfer giderleri sıralamasında uzun yıllardır elinde tuttuğu liderliği, 2020-21 sezonunda da korudu.

Bu süreçte 1,34 milyar avroluk transfer harcaması yapan Premier Lig kulüplerini, Serie A (746,84 milyon avro) ve Ligue 1 (433,53) izledi.

Pandemi nedeniyle gelirlerin önemli oranda azalmasının ardından Avrupa'nın önde gelen liglerindeki çoğu kulüp, transfer bütçesini daraltırken, Premier Lig ekiplerinin pek de etkilenmediği görüldü.

2019-20 yaz transfer döneminde 1,56 milyar avro harcayan Premier Lig takımları, daha önceki sezonlarda olduğu gibi 1 milyar avro barajını geçti.

Aynı istatistikte La Liga 1,33 milyardan 411,8 milyona, Serie A 1,19 milyardan 746,84 milyona, Bundesliga 746,95'ten 321,4 milyona, Ligue 1 ise 717,95'ten 433,53 milyon avroya geriledi.

Borçları ve UEFA'nın finansal fair play kriterleri nedeniyle zor günler geçiren Süper Lig kulüpleri de 33,24 milyon avroluk transfer harcaması yapabildi. Süper Lig takımları, geçen sezon aynı dönemde 69,7 milyon avro harcamıştı.

2020-21 yaz transfer döneminde en fazla para harcanan 10 Avrupa ligi şöyle sıralandı:

LigÜlkeHarcama miktarı (avro)
1*Premier Ligİngiltere1,34 milyar
2Serie A İtalya 746,84 milyon
3Ligue 1Fransa433,53 milyon
4La Liga
İspanya 411,8 milyon
5Bundesliga
Almanya
321,4 milyon
6**Portekiz Premier Lig
Portekiz
145,64 milyon
7İngiltere Championship
İngiltere 91,54 milyon
8**Rusya Premier LigRusya87,2 milyon
9**EredivisieHollanda73,96 milyon
10Belçika Birinci Ligi
Belçika 60,61 milyon


NOT: * Premier Lig takımları, 5 ile 16 Ekim arasında sadece İngiltere Futbol Ligi'ne (EFL) bağlı kulüplerle transfer anlaşması yapabilecek.

** Yaz transfer dönemi, Hollanda'da 6 Ekim, Rusya'da 17 Ekim, Portekiz'de ise 25 Ekim'de sona erecek.

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