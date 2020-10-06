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Spor, Futbol

Thomas Partey Arsenal'de

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Atletico Madrid'de forma giyen Thomas Partey'i transferin son saatlerinde kadrosuna kattı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 06.10.2020
Thomas Partey Arsenal'de Fotoğraf: Claudio Pasquazi/AA

Ankara

Kulüpten yapılan açıklamada, Thomas Partey'in bonservisi konusunda anlaşmaya varıldığı ve 27 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu ile uzun süreli sözleşme imzalandığı belirtildi.

Partey'e karşılık Atletico Madrid ise Arsenal'in Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Arsenal, 18 numaralı formayı giyecek Partey için 50 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

Partey, Atletico Madrid formasıyla 188 karşılaşmada 16 gole imza atmıştı.

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