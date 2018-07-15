Wimbledon'da tek erkekler şampiyonu belli oldu

Wimbledon Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Güney Afrikalı Kevin Anderson'ı 3-0 yenen Sırp Novak Djokovic, şampiyon oldu.

anasayfa > spor, dünyadan spor 15.07.2018

Wimbledon'da tek erkekler şampiyonu belli oldu

İSTANBUL

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finali, Wimbledon'daki ilk şampiyonluk maçına çıkan Güney Afrikalı Kevin Anderson ile bu organizasyonu 3 kez kazanan Sırp Novak Djokovic'i karşı karşıya getirdi.

İki saat 19 dakika süren mücadeleyi 6-2, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 3-0 kazanan Djokovic, 2011, 2014 ve 2015 yıllarının ardından Wimbledon'daki 4. şampiyonluğunu elde etti.

Bu şampiyonlukla Djokovic, kariyerinin 13. grand slam zaferini yaşadı.

Muhabir: Mutlu Demirtaştan




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