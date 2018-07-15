MOSKOVA

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası finalinde Hırvatistan'ı 4-2 yenen Fransa şampiyonluğa ulaştı.

Fransa tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nı kazanmayı başardı. 1958 dünya kupasından beri ilk kez bir final maçının normal süresinde 6 gol atıldı.

Maçtan dakikalar

18. dakikada Fransa öne geçti. Griezmann'ın, Hırvatistan kalesine yaklaşık 30 metre uzaklıktan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde ters bir kafa vuruşu yapan Mandzukic, topu kendi ağlarına yolladı: 1-0.

28. dakikada Hırvatistan beraberliği yakaladı. Hırvatistan'ın kazandığı serbest vuruşta Modric'in arka direğe gönderdiği topu Vrsaljko indirdi. Penaltı noktası üzerinde Vida topu bir dokunuşla hemen arkasındaki Perisic'e bıraktı. Perisic, sağ ayağıyla topu düzeltip sol ayağıyla çok sert vurdu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

38. dakikada Fransa, Video Yardımcı Hakem (VAR) kararı ile verilen penaltı ile bir kez daha öne geçti. Griezmann'ın kullandığı kornerde ceza sahası içinde top Perisic'in eline çarptı. Hakem Pitana VAR'a başvurdu. Kenarda görüntüyü izleyen Pitana penaltı kararını verdi. Penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Griezmann, meşin yuvarlağı ve kaleci Subasic'i ayrı köşelere gönderdi: 2-1.

Mücadelenin ilk yarısı Fransa'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

48. dakikada gelişen Hırvatistan atağında Rakitic'in pasıyla Rebic, Fransa ceza sahası içinde topla buluştu. Rebic, sol çaprazdan çok sert vurdu, kaleci Lloris üzerine gelen topu son anda tek yumruğuyla kornere çeldi.

52. dakikada Fransa etkili geldi. Griezmann'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Mbappe, altı pas önünde sağ çaprazdan şutunu attı. Kalesini zamanında terkeden ve açıyı kapatan Subasic'ten dönen topu savunma uzaklaştırdı.

59. dakikada Fransa farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Mbappe ceza sahasına girdi, penaltı noktasının gerisindeki Griezmann'a pasını attı. Griezmann daha uygun pozisyondaki Pogba'ya topu gönderdi. Pogba şutunu attı top savunmadan döndü, bir kez daha topu önünde bulan Pogba bu kez sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-1.

65. dakikada Fransa 4. golünü buldu. Sol kanattaki Hernandez'den pasını alan Mbappe, Hırvatistan ceza yayı üzerinde önündeki rakibine rağmen şutunu attı ve topu köşeden ağlara yolladı: 4-1.

69. dakikada Hırvatistan, Fransa kalecisi Lloris'in büyük hatası ile farkı 2'ye düşürdü. Umtiti'den pası alan Lloris, altı pas içinde Mandzukic'e çalım atmak istedi, Hırvat oyuncu ayağını uzattı ve topu ağlara gönderdi: 4-2.

Mücadele Fransa'nın 4-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Kapanış töreninde renkli görüntüler

2018 FIFA Dünya Kupası'nın kapanış töreni Hırvatistan ile Fransa arasında oynanan final karşılaşmasının öncesinde gerçekleştirildi.

Başkent Moskova’daki Luzhniki Stadı'nda gerçekleştirilen tören, yaklaşık 800 kişilik ekibin dans şovuyla başladı.

Sonrasında ise 2018 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı olan "Live It Up"ı söyleyen Will Smith ile Nicky Jam ve Era Istrefi de sahneye çıkarak şarkılarını seslendirdi ve tribünleri coşturdu.

Resmi şarkı sırasında Brezilyalı efsane oyuncu Ronaldinho da saha kenarında çaldığı davulla şova renk kattı.

Sahneye son olarak ise Rus opera sanatçısı Aida Garifullina çıktı.

Töreni, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarovic ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de izledi.

Muhabir: Hilmi Sever