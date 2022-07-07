Dolar
17.31
Euro
17.59
Altın
1,740.67
ETH/USDT
1,218.30
BTC/USDT
20,922.00
BIST 100
2,425.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kadir Şeker tahliye oldu
logo
Dünyadan Spor

Wimbledon'da ilk finalist Ons Jabeur

Jabeur, grand slam turnuvalarında finale yükselen ilk Arap ve Afrikalı tenisçi unvanını elde etti.

Doğa Kırmızıoğlu   | 07.07.2022
Wimbledon'da ilk finalist Ons Jabeur

Ankara

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlar kategorisinde ilk finalist, Tunuslu Ons Jabeur oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 11. günü, tek kadınlar yarı final maçıyla başladı.

Dünya sıralamasının ikinci basamağında yer alan Jabeur, dünya 103 numarası Alman Tatjana Maria'yı 6-2, 3-6 ve 6-1'lik setlerle 2-1 mağlup ederek turnuvada adını finale yazdırdı.

Jabeur, bu galibiyetiyle grand slam turnuvalarında finale yükselen ilk Arap ve Afrikalı tenisçi olarak tarihe geçti.

27 yaşındaki tenisçi, Rumen Simona Halep ile Kazak Elena Rybakina arasındaki mücadelenin galibiyle finalde karşılaşacak.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da 210 gram ekmeğin fiyatı 4 lira oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu
Şehit Koca ve Sarı son yolculuklarına uğurlandı
Hacı adaylarının Arafat heyecanı
Reyhanlı saldırısının talimatını verdiği öne sürülen Memet Gezer tutuklandı

Benzer haberler

Wimbledon'da ilk finalist Ons Jabeur

Wimbledon'da ilk finalist Ons Jabeur

Nadal ile Kyrgios, Wimbledon'da yarı finale kaldı

Büyük heyecana sahne olan Wimbledon'da yarı finalistler geriden gelerek kazandı

Zorlu maçı kazanan Djokovic Wimbledon'da yarı finalde

Zorlu maçı kazanan Djokovic Wimbledon'da yarı finalde
Nadal, Wimbledon'da çeyrek finale çıktı

Nadal, Wimbledon'da çeyrek finale çıktı
Carlos Alcaraz, Wimbledon'a 4. turda veda etti

Carlos Alcaraz, Wimbledon'a 4. turda veda etti