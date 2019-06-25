Wimbledon'da Başak Eraydın tur atladı
Milli tenisçi Başak Eraydın, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın birinci eleme turunda Belçikalı Kimberley Zimmermann'ı 2-1 yenerek 2. eleme turuna yükseldi.
İstanbul
Milli tenisçi Başak Eraydın, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın birinci eleme turunda Belçikalı Kimberley Zimmermann'ı 2-1 yenerek 2. eleme turuna yükseldi.
Kadınlar dünya sıralamasının 211. basamağındaki Başak Eraydın, elemelerin ilk turunda dünya 251 numarası Kimberley Zimmermann ile karşı karşıya geldi.
İlk seti Belçikalı tenisçi 6-4 kazansa da ikinci ve üçüncü setlerde 6-4 ve 7-5'lik skorlarla rakibini yenen Başak Eraydın turu geçen taraf oldu.
Başak Eraydın, 2. eleme turunda 18 yaşındaki dünya 125 numarası Sloven tenisçi Kaja Juvan ile karşılaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.