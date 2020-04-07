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Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu
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Spor, Dünyadan Spor, Koronavirüs

UFC gizli bir adada devam edecek

Dünyanın en popüler karma dövüş sanatları organizasyonu Ultimate Fighting Championship yeni tip koronavirüs nedeniyle gizli bir adada devam edecek.

Berad Büyük   | 07.04.2020
UFC gizli bir adada devam edecek

İstanbul

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünyanın en popüler karma dövüş sanatları organizasyonu Ultimate Fighting Championship'in (UFC) Başkanı Dana White, TMZ adlı haber sitesine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle UFC'nin adı belirtilmeyen bir adada devam edeceğini ve seyahat kısıtlaması olan ülkelerdeki sporcuları adaya özel uçakla getireceğini açıkladı.

18 Nisan'da yapılacak dövüşün o adada gerçekleşeceğini söyleyen White, "Atletlerin, hakemlerin ve bütün çalışanların dövüşler başlamadan önce sağlıklı olacağından emin olacağız." ifadesini kullandı.

Ada ile henüz anlaşılmadığını belirten UFC başkanı, 1-2 gün içerisinde anlaşmanın sağlanacağını belirtti.

Koronavirüs sebebiyle UFC'de 3 dövüş iptal edilmişti.

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