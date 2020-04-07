UFC gizli bir adada devam edecek
Dünyanın en popüler karma dövüş sanatları organizasyonu Ultimate Fighting Championship yeni tip koronavirüs nedeniyle gizli bir adada devam edecek.
İstanbul
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Dünyanın en popüler karma dövüş sanatları organizasyonu Ultimate Fighting Championship'in (UFC) Başkanı Dana White, TMZ adlı haber sitesine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle UFC'nin adı belirtilmeyen bir adada devam edeceğini ve seyahat kısıtlaması olan ülkelerdeki sporcuları adaya özel uçakla getireceğini açıkladı.
18 Nisan'da yapılacak dövüşün o adada gerçekleşeceğini söyleyen White, "Atletlerin, hakemlerin ve bütün çalışanların dövüşler başlamadan önce sağlıklı olacağından emin olacağız." ifadesini kullandı.
Ada ile henüz anlaşılmadığını belirten UFC başkanı, 1-2 gün içerisinde anlaşmanın sağlanacağını belirtti.
Koronavirüs sebebiyle UFC'de 3 dövüş iptal edilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.