UEFA'dan Türk hakemlere görev

UEFA, Türk hakemlere UEFA Uluslar Ligi ve 19 Yaş Altı UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde görevlendirdi.

İSTANBUL

UEFA, FIFA kokartlı Türk hakemlerden Ali Palabıyık'a UEFA Uluslar Ligi D Grubu'nda Belarus ile Lüksemburg arasında oynanacak maçta görev verdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ali Palabıyık, Belarus ile Lüksemburg takımları arasında 12 Ekim Cuma günü oynanacak UEFA Uluslar D Ligi'ndeki 2. hafta müsabakasını yönetecek.

Belarus'un Minsk şehrindeki Dinamo Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada, Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. İbrahim Çağlar Uyarcan'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Yaşar Kemal Uğurlu ve Serkan Tokat ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

Alper Ulusoy ile Ali Saygın Ögel'e görev

UEFA, FIFA kokartlı Türk hakem Alper Ulusoy ile Spor Toto Süper Lig yardımcı hakemlerinden Ali Saygın Ögel'i 19 Yaş Altı UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Alper Ulusoy ile Ali Saygın Ögel, 10-16 Ekim tarihleri arasında İsviçre'de düzenlenecek 19 Yaş Altı UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri 12. Grup müsabakalarında görev yapacak.

Yarın oynanacak Belarus-İsviçre müsabakasında dördüncü hakem olacak Alper Ulusoy, 13 Ekim Cumartesi günü İspanya-Belarus ve 16 Ekim Salı günü oynanacak Andorra-Belarus karşılaşmalarında düdük çalacak.

Ali Saygın Ögel ise bu iki karşılaşmalarda yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Muhabir: Ercan Doğan