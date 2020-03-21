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UEFA'dan 'EURO 2020' açıklaması

UEFA, 2021'e ertelenen 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın adının EURO 2020 olarak kalacağı konusundaki açıklamanın, kazara yapıldığını belirtti.

Hüseyin Burak Demirer   | 21.03.2020
UEFA'dan 'EURO 2020' açıklaması

Ankara

UEFA'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hata için özür dileriz. 2021'de düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ismi hakkında henüz bir karar verilmedi. Önceki açıklama kazara yapıldı." denildi.

Daha önce kullanılan, "Şampiyonanın 60. yılına yakışır biçimde, planlandığı gibi 12 farklı ülkenin ev sahipliğinde yapılacağına inanıyoruz. İsmi de EURO 2020 olarak kalacak." ifadesinin de yer aldığı açıklama, UEFA'nın internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından kaldırıldı.

EURO 2020, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerine ertelenmişti.


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