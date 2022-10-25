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UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev

UEFA, FIFA kokartlı Türk hakem Abdulkadir Bitigen'e perşembe günü oynanacak PSV-Arsenal maçında görev verdi.

Yunus Kaymaz   | 25.10.2022
UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Bitigen, UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda Hollanda ekibi PSV ile İngiliz temsilcisi Arsenal arasındaki müsabakada AVAR olarak görev yapacak.

İtalya Futbol Federasyonundan Marco Di Bello'nun düdük çalacağı karşılaşmada Alberto Tegoni ve Davide Imperiale yardımcı hakem olarak görevlendirildi. Müsabakanın dördüncü hakemi Antonio Rapuano, VAR hakemi ise Massimiliano Irrati olacak.

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