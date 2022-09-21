UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta başlıyor
UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 5. hafta yarın başlayacak.
Ankara
Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunda 5. hafta maçları, 22-24 Eylül tarihlerinde oynanacak.
C Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye, yarın saat 21.45'te Lüksemburg'u konuk edecek.
UEFA Uluslar Ligi 5. hafta programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
- A Ligi
1. Grup:
21.45 Hırvatistan-Danimarka
21.45 Fransa-Avusturya
4. Grup:
21.45 Polonya-Hollanda
21.45 Belçika-Galler
- C Ligi
1. Grup:
21.45 Litvanya-Faroe Adaları
21.45 Türkiye-Lüksemburg
3. Grup:
17.00 Kazakistan-Belarus
21.45 Slovakya-Azerbaycan
- D Ligi
1. Grup:
19.00 Letonya-Moldova
21.45 Lihtenştayn-Andorra
23 Eylül Cuma:
- A Ligi
3. Grup:
21.45 İtalya-İngiltere
21.45 Almanya-Macaristan
- B Ligi
3. Grup:
21.45 Finlandiya-Romanya
21.45 Bosna Hersek-Karadağ
- C Ligi
4. Grup:
19.00 Gürcistan-Kuzey Makedonya
21.45 Bulgaristan-Cebelitarık
- D Ligi
2. Grup:
19.00 Estonya-Malta
24 Eylül Cumartesi:
- A Ligi
2. Grup:
21.45 İspanya-İsviçre
21.45 Çekya-Portekiz
- B Ligi
1. Grup:
16.00 Ermenistan-Ukrayna
21.45 İskoçya-İrlanda Cumhuriyeti
2. Grup:
21.45 İsrail-Arnavutluk
4 .Grup:
19.00 Slovenya-Norveç
21.45 Sırbistan-İsveç
- C Ligi
2. Grup:
19.00 Kuzey İrlanda-Kosova
21.45 Kıbrıs Rum Kesimi-YunanistanAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.