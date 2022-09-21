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UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta başlıyor

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 5. hafta yarın başlayacak.

Hüseyin Burak Demirer   | 21.09.2022
UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta başlıyor

Ankara

Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunda 5. hafta maçları, 22-24 Eylül tarihlerinde oynanacak.

C Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye, yarın saat 21.45'te Lüksemburg'u konuk edecek.

UEFA Uluslar Ligi 5. hafta programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

- A Ligi

1. Grup:

21.45 Hırvatistan-Danimarka

21.45 Fransa-Avusturya

4. Grup:

21.45 Polonya-Hollanda

21.45 Belçika-Galler

- C Ligi

1. Grup:

21.45 Litvanya-Faroe Adaları

21.45 Türkiye-Lüksemburg

3. Grup:

17.00 Kazakistan-Belarus

21.45 Slovakya-Azerbaycan

- D Ligi

1. Grup:

19.00 Letonya-Moldova

21.45 Lihtenştayn-Andorra

23 Eylül Cuma:

- A Ligi

3. Grup:

21.45 İtalya-İngiltere

21.45 Almanya-Macaristan

- B Ligi

3. Grup:

21.45 Finlandiya-Romanya

21.45 Bosna Hersek-Karadağ

- C Ligi

4. Grup:

19.00 Gürcistan-Kuzey Makedonya

21.45 Bulgaristan-Cebelitarık

- D Ligi

​​​​​​​2. Grup:

19.00 Estonya-Malta

24 Eylül Cumartesi:

- A Ligi

2. Grup:

21.45 İspanya-İsviçre

21.45 Çekya-Portekiz

- B Ligi

1. Grup:

16.00 Ermenistan-Ukrayna

21.45 İskoçya-İrlanda Cumhuriyeti

2. Grup:

21.45 İsrail-Arnavutluk

4 .Grup:

19.00 Slovenya-Norveç

21.45 Sırbistan-İsveç

- C Ligi

2. Grup:

19.00 Kuzey İrlanda-Kosova

21.45 Kıbrıs Rum Kesimi-Yunanistan

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