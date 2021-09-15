Dolar
8.43
Euro
9.97
Altın
1,794.71
ETH/USDT
3,609.40
BTC/USDT
48,163.00
BIST 100
1,423.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Şampiyonlar Liginin ilk haftası iki maçla devam etti

Borussia Dortmund, Beşiktaş'ı 2-1, Sheriff ise Shakhtar Donetsk'i 2-0 yendi.

Mutlu Demirtaştan   | 15.09.2021
UEFA Şampiyonlar Liginin ilk haftası iki maçla devam etti

İstanbul

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının ilk haftasına iki maçla devam edildi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında TSİ 19.45'te oynanan Beşiktaş-Borussia Dortmund ve Sheriff-Shakhtar Donetsk maçları sona erdi.

C Grubu'nda Almanya'nın Borussia Dortmund takımı, Beşiktaş'a konuk olduğu karşılaşmayı 20. dakikada Jude Bellingham ve 45+3. dakikada Erling Haaland'ın golleriyle 2-1 kazandı. Siyah-beyazlıların golünü 90+4. dakikada Francisco Montero kaydetti.

Öte yandan Bellingham, Şampiyonlar Ligi'nde art arda iki maçta gol atan en genç oyuncu (18 yaş 78 gün) oldu. İngiliz futbolcu, Mart 2017'de 18 yaş 85 günlükken bunu başaran Fransız Kylian Mbappe'yi geride bıraktı.

Sheriff galibiyetle başladı

D Grubu'nda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i ağırlayan Sheriff, Moldova'yı ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında temsil etti.

Ev sahibi takım, 16. dakikada Adama Traore ve 62. dakikada Momo Yansane'nin attığı gollerle maçı 2-0 kazanarak "Devler Ligi"ne galibiyetle başladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Sağlık Bakanı Koca: Öğrencilerimize tarama amaçlı yapılacak testlerde velilerimizin izni olmadan işlem tesis edilmeyecek
Birinci doz Kovid-19 aşısı olanların oranı 81 ilde yüzde 65'i geçti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 28 bin 224 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 248 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

UEFA Şampiyonlar Liginin ilk haftası iki maçla devam etti

UEFA Şampiyonlar Liginin ilk haftası iki maçla devam etti

Beşiktaş ‘Devler Ligi’ne mağlubiyetle başladı

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan N'Koudou, Borussia Dortmund maçında oynayamayacak

Borussia Dortmund, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Borussia Dortmund, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın: Kazanmak için her şeyi yapan bir oyuncu grubu göreceksiniz

Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın: Kazanmak için her şeyi yapan bir oyuncu grubu göreceksiniz
Borussia Dortmund, Beşiktaş maçı için İstanbul'da

Borussia Dortmund, Beşiktaş maçı için İstanbul'da