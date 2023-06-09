UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en başarılısı Real Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını 14 kez müzesine götüren Real Madrid, bu alanda açık ara rakiplerinin önünde yer alıyor.
İstanbul
İspanya temsilcisi, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2022 yıllarında olmak üzere 14 kez mutlu sona ulaşarak Avrupa'nın bir numaralı kupasının en başarılı takımı olmayı başardı. Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarındaki final maçlarında ise sahadan yenilgiyle ayrılarak kupaya uzanamadı.
İstanbul'daki finalde karşılaşacak takımlardan İtalya temsilcisi Inter 4, İngiltere ekibi Manchester City ise ilk şampiyonluğuna ulaşmayı amaçlıyor.
1964 ve 1965 yıllarında üst üste şampiyon olan Inter, son kupasını ise teknik direktör Jose Mourinho ile 2010 yılında kazanmıştı. İtalya ekibi 1967 ve 1972 yıllarında ise finalde kaybeden taraf oldu.
Tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaşayan Manchester City, iki yıl önceki finalde Chelsea'ye 1-0 mağlup olmuştu.
42 farklı takım final oynadı
Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük organizasyonunda bugüne kadar 42 farklı takım final maçına çıktı, 22 ekip kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.
Kupayı Real Madrid 14, Milan 7, Liverpool ve Bayern Münih 6'şar, Barcelona 5, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Chelsea, Nottingham Forest ve Porto ikişer, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olimpik Marsilya, PSV ve Steaua Bükreş de birer kez kazandı.
Finalistler ve kupa sayıları
Organizasyon tarihinde bu seneye kadar finale kalan ve kupayı kazanan takımlar şöyle:
TAKIM
FİNAL
KUPA
Real Madrid
17
14
Milan
11
7
Liverpool
10
6
Bayern Münih
11
6
Barcelona
8
5
Ajax
6
4
Inter
5
3
Manchester United
5
3
Juventus
9
2
Benfica
7
2
|Chelsea
|3
|2
Nottingham Forest
2
2
Porto
2
2
Celtic
2
1
Hamburg
2
1
Steaua Bükreş
2
1
Marsilya
2
1
Borussia Dortmund
|2
|1
Feyenoord
1
1
Aston Villa
1
1
PSV
1
1
Kızılyıldız
1
1
Atletico Madrid
3
0
Valencia
2
0
Reims
2
0
Fiorentina
1
0
Eintracht Frankfurt
1
0
Partizan
1
0
Panathinaikos
1
0
Leeds United
1
0
Saint-Etienne
1
0
Borussia Mönchengladbach
1
0
Club Brugge
1
0
Malmö
1
0
Roma
1
0
Sampdoria
1
0
Bayer Leverkusen
1
0
Monaco
1
0
Arsenal
1
0
Tottenham
1
0
Paris Saint-Germain
1
0
|Manchester City
|1
|0
İspanya ekipleri 19 kez kazandı
1992-1993 sezonundan bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan "Kupa 1"i şimdiye kadar en çok İspanya takımları kazandı.
İspanya ekiplerinin 19 kez kazandığı turnuvada İngilizler 14, İtalyanlar 12, Almanlar 8, Hollanda takımları 6, Portekiz temsilcileri 4, Fransız, Rumen, İskoç ve Yugoslav takımları da birer defa mutlu sona ulaştı.
ÜLKE
ŞAMPİYON
FİNAL
İspanya
19
30
İngiltere
14
25
İtalya
12
28
Almanya
8
18
Hollanda
6
8
Portekiz
4
9
Fransa
1
7
Romanya
1
2
İskoçya
1
2
Yugoslavya
1
2
Belçika
0
1
Yunanistan
0
1
İsveç
0
1
Finaller
Avrupa'nın kulüpler düzeyinde en büyük kupasında yapılan final maçları şöyle:
SEZON
ŞAMPİYON
FİNALİST
SONUÇ
1955-56
Real Madrid
Reims
4-3
1956-57
Real Madrid
Fiorentina
2-0
1957-58
Real Madrid
Milan
3-2 (Uzatma)
1958-59
Real Madrid
Reims
2-0
1959-60
Real Madrid
Eintracht Frankfurt
7-3
1960-61
Benfica
Barcelona
3-2
1961-62
Benfica
Real Madrid
5-3
1962-63
Milan
Benfica
2-1
1963-64
Inter
Real Madrid
3-1
1964-65
Inter
Benfica
1-0
1965-66
Real Madrid
Partizan
2-1
1966-67
Celtic
Inter
2-1
1967-68
Manchester United
Benfica
4-1 (Uzatma)
1968-69
Milan
Ajax
4-1
1969-70
Feyenoord
Celtic
2-1 (Uzatma)
1970-71
Ajax
Panathinaikos
2-0
1971-72
Ajax
Inter
2-0
1972-73
Ajax
Juventus
1-0
1973-74
Bayern Münih
Atletico Madrid
1-1, 4-0
1974-75
Bayern Münih
Leeds United
2-0
1975-76
Bayern Münih
Saint-Etienne
1-0
1976-77
Liverpool
B.Mönchengladbach
3-1
1977-78
Liverpool
Club Brugge
1-0
1978-79
Nottingham Forest
Malmö
1-0
1979-80
Nottingham Forest
Hamburg
1-0
1980-81
Liverpool
Real Madrid
1-0
1981-82
Aston Villa
Bayern Münih
1-0
1982-83
Hamburg
Juventus
1-0
1983-84
Liverpool
Roma
1-1 (4-2 pen.)
1984-85
Juventus
Liverpool
1-0
1985-86
Steaua Bükreş
Barcelona
0-0 (2-0 pen.)
1986-87
Porto
Bayern Münih
2-1
1987-88
PSV
Benfica
0-0 (6-5 pen.)
1988-89
Milan
Steaua Bükreş
4-0
1989-90
Milan
Benfica
1-0
1990-91
Kızılyıldız
Marsilya
0-0 (5-3 pen.)
1991-92
Barcelona
Sampdoria
1-0 (Uzatma)
1992-93
Marsilya
Milan
1-0
1993-94
Milan
Barcelona
4-0
1994-95
Ajax
Milan
1-0
1995-96
Juventus
Ajax
1-1 (4-2 pen.)
1996-97
Borussia Dortmund
Juventus
3-1
1997-98
Real Madrid
Juventus
1-0
1998-99
Manchester United
Bayern Münih
2-1
1999-00
Real Madrid
Valencia
3-0
2000-01
Bayern Münih
Valencia
1-1 (5-4 pen.)
2001-02
Real Madrid
Bayer Leverkusen
2-1
2002-03
Milan
Juventus
0-0 (3-2 pen.)
2003-04
Porto
Monaco
3-0
2004-05
Liverpool
Milan
3-3 (3-2 pen.)
2005-06
Barcelona
Arsenal
2-1
2006-07
Milan
Liverpool
2-1
2007-08
Manchester United
Chelsea
1-1 (6-5 pen.)
2008-09
Barcelona
Manchester United
2-0
2009-10
Inter
Bayern Münih
2-0
2010-11
Barcelona
Manchester United
3-1
2011-12
Chelsea
Bayern Münih
1-1 (4-3 pen.)
2012-13
Bayern Münih
Borussia Dortmund
2-1
2013-14
Real Madrid
Atletico Madrid
4-1 (Uzatma)
2014-15
Barcelona
Juventus
3-1
2015-16
Real Madrid
Atletico Madrid
1-1 (5-3 pen.)
2016-17
Real Madrid
Juventus
4-1
2017-18
Real Madrid
Liverpool
3-1
2018-19
Liverpool
Tottenham
2-0
2019-20
Bayern Münih
Paris Saint-Germain
1-0
|2020-21
|Chelsea
|Manchester City
1-0
|2021-22
|Real Madrid
|Liverpool
1-0