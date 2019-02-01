Hataylılar başarı için kenetlendi

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HATAY - SALİM TAŞ

Spor Toto 1. Lig'de üst sıralarda yer alan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Medipol Başakşehir'i eleyip çeyrek finalde Galatasaray'ın rakibi olan Hatayspor'un aldığı başarılar kentte lig ve kupa için ayrı bir heyecan oluşturdu.

Uzun yıllar sonra mücadele etmeye hak kazandığı 1. Lig'de sezona kötü başlamasına rağmen sonradan toparlanıp çıkışa geçen bordo-beyazlı ekip, topladığı puanlarla 3. sıraya kadar yükseldi.

Kulübün 52 yıllık tarihinde hiç yer almadığı Süper Lig'in artık konuşulmaya başlandığı kentte Türkiye Kupası da ayrı bir mutluluk kaynağı oldu.

Hatay ekibinin, ilk maçta 1-0 yenildiği Medipol Başakşehir'i rövanşta 4-1 gibi bir skorla geçip çeyrek finalde Galatasaray'ın rakibi olması futbolcusundan taraftarına herkeste ayrı bir motivasyon oluşturdu.

Hatayspor'un ligde şampiyonluk hedefine odaklanması, kupada da başarı istemesi kulüp yönetimi, futbolcular, taraftarlar ve Hataylıları adeta kenetledi.

"Şehrin beklentisi arttı"

Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımda üç sezondur süren istikrar, birliktelik ve güvenin olduğunu söyledi.

Çok çalışma, konsantrasyon ve istekleriyle Hatayspor'un güzel noktalara geldiğini belirten Palut, ligde ve kupada önemli başarılar elde ettiklerini kaydetti.

Palut, gösterdikleri başarı grafiğiyle şehrin beklentilerini yukarıya çektiklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Şehrin beklentisi arttı. Biz bunun farkındayız. Bu hafta yine son derece önemli bir Denizlispor maçı var. Ligin zirvesini çok yakından ilgilendiren bir karşılaşma. Her zamanki gibi rakibe saygı gösterip sahada kendi mücadelemizi, oyunumuzu göstermek ve seyircimize iyi bir sonuç armağan etmek istiyoruz. Kupada da hep 'Hatay'ın mutluluğu için kupa bizim için önemli.' diyorduk. Daha çok şehri mutlu etme vesilesi olarak görüyoruz kupayı. Ayrıca Hatay'da yıllardır büyük takım ağırlama isteği var. Bunu Başakşehir ile başlattık, şimdi Türkiye'nin en büyük takımlarından Galatasaray ile maç oynayacağız. Hatay'a konuk edeceğiz. Bence keyifli olacak. Galatasaray ile oynuyor olmanın büyüsünde olmayıp saha içi mücadelemizi, oyunumuzu ortaya koyup yine şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Kupada ilerleyebildiğimiz yere kadar ilerleyeceğiz ama lig bizim için olmazsa olmaz. Lig maçları son derece önemli."

İşlerinin artık daha zor olduğunu vurgulayan Palut, "Hatayspor'un ortaya koyduğu çıta, şehrin beklentilerini yükseltmesi anlamında bize gerçekten mutluluk veriyor. İnşallah Hatay için bu çıkış devam eder ve Hatayspor en güzel yerlerde olmayı sürdürür." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolcular hedefe odaklandı

Futbolculardan Caner Hüseyin Bağ, takımda üç sezondur oynadığını ve aralarındaki uyumun, sevginin, saygının ve birlikteliğin en üst seviyede olduğunu belirtti.

Takımı en iyi yere getirmek istediklerini vurgulayan Caner Hüseyin Bağ, "Çok şükür iyi yerdeyiz ama tabii ki bu başarılı olduğumuz anlamına gelmiyor. Bizim hedeflerimiz çok farklı. İnşallah maç maç giderek bu şehri, kulübü, iyi yerlere getirmek istiyoruz." dedi.

Oyunculardan Kubilay Sönmez ise oynadıkları iyi oyun ve verdikleri emeklerin karşılığını aldıklarını kaydetti.

Ligde iddialı, iyi, güvenli ve sağlam bir şekilde ilerlediklerini ifade eden Kubilay Sönmez, "Takımın kitlendiği bir şey var, o da şampiyonluk. Bence ligin en iddialı ve iyi takımı biziz. Sezon sonu bunu başaracağımıza inanıyorum." diye konuştu.

"52 yıllık özlem var"

Hatayspor Taraftarlar Derneği Başkanı Sadullah Ergin de bordo-beyazlı takımın yakaladığı başarıda emeği geçenlere teşekkür ederek, taraftarların Hatayspor'un ligde şampiyon olacağına ve Ziraat Türkiye Kupası'nı da alacağına sonsuz inandıklarını anlattı.

Takımlarını hiçbir maçta yalnız bırakmayarak desteklediklerini ifade eden Ergin, şöyle devam etti:

"Artık taraftar şampiyonluklar için sabırsız oldu. Bu başarı ve coşku taraftarı adeta en tavan noktaya yükseltti. Dileğimiz, Hatayspor 52 yıllık özlemi giderir ve artık şampiyon olur. Süper Lig, Hatayspor'a yakışır. Bu şehir özellikle 2011 yılından bu yana sınır kenti olmamız dolayısıyla çok acılar yaşadı. Sevinme zamanı artık Hatay'da ve Hatayspor'da."

Türkiye'nin son zamanlarda Hatay'ı ve Hatayspor'u konuştuğunun altını çizen Ergin, "Hatayspor'un gerek Ziraat Türkiye Kupası'ndaki başarısı gerekse de ligde şu anda en üst düzeyde ve play-off'un en iddaalı takımlar arasında yer alması Hatayspor'u da ilgi odağı yaptı. Bu doğrultuda vefalı Hatayspor taraftarı da takımını yalnız bırakmıyor." dedi.

Ergin, mevcut statlarının taraftarlar için yetmediğini, Antakya'da yapımı devam eden 25 bin kişilik stadyumun bir an önce bitirilerek daha fazla seyirciyle takımlarını desteklemek istediklerini sözlerine ekledi.

Sokakta da Hatayspor konuşuluyor

Esnaf Metin Hüseyinoğlu da Hatayspor'un son yıllarda Hataylılara çok büyük mutluluklar yaşattığını söyledi.

Hüseyinoğlu, takımının Türkiye Kupası'nı almasını temenni ederek, Hatayspor'un ligde de yavaş yavaş Süper Lig'e doğru ilerlemesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Şehirlerinde Süper Lig'de oynayan takımları ağırlamak istediklerini aktaran Hüseyinoğlu, şunları kaydetti:

"İnşallah seneye bunu gerçekleştireceğiz. Hatay'ın tanıtımı için çok iyi olacağını düşünüyorum. Neticede Hatay medeniyetler, kültür şehridir. Hatay'ın çok güzel yerlere geleceğinden eminim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yaşasın bordo-beyaz diyorum."

Taraftarlardan Özkan Bozkurt ise takımın başarısının kendilerini gururlandırdığını ve onurlandırdığını ifade ederek, sokakta vatandaşın tek konusunun Hatayspor olduğunu söyledi.

Takımının basında yer almasından ve şehir dışında arkadaşlarının Hatayspor'u konuşuyor olmasından da mutluluk duyduğunu vurgulayan Bozkurt, taraftarlar olarak takımlarının iyi ve kötü gününde yanında olacaklarını kaydetti.