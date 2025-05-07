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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Inter

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 3-3'ün rövanşında İspanya temsilcisi Barcelona'yı ağırlayan İtalya'nın Inter takımı, normal süresi 3-3 tamamlanan mücadelede rakibini uzatma devreleri sonunda 4-3 yenerek adını finale yazdırdı.

Emre Aşıkçı  | 07.05.2025 - Güncelleme : 07.05.2025
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Inter

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının yarı final rövanşında Inter, Giuseppe Meazza Stadı'nda Barcelona'yı konuk etti.

Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yönettiği karşılaşmada Inter, Lautaro Martinez'in 21. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

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Maçın 44. dakikasında Barcelonalı Pau Cubarsi'nin rakibi Martinez'e yaptığı müdahalenin ardından VAR tarafından pozisyonu izlemesi için saha kenarına çağrılan hakem Marciniak, penaltı noktasını gösterdi.

45+1. dakikada penaltıyı kullanan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, topu filelere göndererek ilk yarının skorunu belirledi: 2-0.

Inter'in 52. dakikada Francesco Acerbi'yle bulduğu kafa golü, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Rakibi karşısında baskısını artıran Barcelona, Eric Garcia'nın 54. dakikada attığı golle farkı 1'e indirirken Dani Olmo'nun 60. dakikadaki kafa golüyle skoru 2-2'ye getirdi.

Maçın son anlarında ataklarını sıklaştıran Barcelona​​​​​​​, 87. dakikada Raphinha'nın attığı golle 3-2 öne geçti.

90+3. dakikada Francesco Acerbi'yle üçüncü golünü bulan Inter, maçı uzatmalara götürmeyi başardı.

İlk uzatma devresinde sahneye çıkan Davide Frattesi, 99. dakikada attığı golle Inter'i 4-3 öne geçirdi.

Kalan sürede skor değişmedi ve Inter, "Devler Ligi"nde finale yükseldi.

Inter, finalde Paris Saint-Germain-Arsenal eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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