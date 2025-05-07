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Spor, Basketbol

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'ne veda etti

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off turu beşinci ve son maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'a deplasmanda 75-67 mağlup oldu.

Bozhan Memiş  | 07.05.2025 - Güncelleme : 07.05.2025
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'ne veda etti

İstanbul

Bu sonuçla seriyi 3-2 kaybeden Anadolu Efes, organizasyona veda etti.

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Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e yükselen Panathinaikos ise organizasyonun yarı finalinde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

OAKA'daki müsabakaya hızlı başlayan taraf, Yunanistan temsilcisi oldu. Bu periyotta Cedi Osman'ın üst üste basketleriyle farkı açan Panathinaikos AKTOR, çeyreği 18-10 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında savunmada da etkili olan Panathinaikos AKTOR, farkı 23 sayıya kadar yükseltti: 36-13. Çeyreğin ikinci bölümünde Larkin'in oyuna girmesiyle Anadolu Efes farkı düşürürken devre de Yunanistan temsilcisinin 41-30'luk üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarıya sert savunmayla başlayan Anadolu Efes, dış atışlarda da isabet sağlayarak üstünlük kurdu. Son bölümde fark 4 sayıya kadar inerken Panathinaikos AKTOR, son saniye üçlüğüyle son çeyreğe 7 sayı önde girdi: 53-46.

Son periyotta iki takım da hücumda etkili olamazken Panathinaikos AKTOR, pota altında üstün olan taraftı.

Yunanistan temsilcisi, karşılaşmadan 8 sayılık farkla 75-67 galip ayrıldı.

Panathinaikos AKTOR'da Cedi Osman, 28 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

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