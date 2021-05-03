UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli oluyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalistler, yarın ve 5 Mayıs Çarşamba günü yapılacak yarı final rövanş maçlarıyla belli olacak.
İstanbul
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yarı final rövanş heyecanı başlıyor.
İngiltere temsilcisi Manchester City, 2-1 kazandığı maçın rövanşında yarın Etihad Stadı'nda Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımını ağırlayacak.
İspanyol ekibi Real Madrid ise 1-1'in rövanşında Stamford Bridge Stadı'nda İngiliz kulübü Chelsea'ye konuk olacak.
Her iki karşılaşma da TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports kanallarından naklen yayınlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu, 29 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki final mücadelesiyle tamamlanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.