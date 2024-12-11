UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı başladı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta yapılan 9 maçla başladı.
Ankara
İngiliz ekibi Liverpool, deplasmanda İspanya temsilcisi Girona'yı 1-0 yenerek 6'da 6 yaptı ve liderliğini sürdürerek üst turu garantileyen ilk takım oldu.
Milli futbolcu Arda Güler'in 87. dakikada oyuna girdiği maçta son şampiyon Real Madrid, İtalya'da Atalanta'yı 3-2 yendi.
Bir diğer milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 66 dakika sahada kaldığı maçta Inter, deplasmanda Bayer Leverkusen'e 1-0 kaybetti.
Ligde alınan sonuçlar şöyle:
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Celtic (İskoçya): 0-0
Girona (İspanya)-Liverpool (İngiltere): 0-1
Leipzig (Almanya)-Aston Villa (İngiltere): 2-3
Bayer Leverkusen (Almanya)-Inter (İtalya): 1-0
Atalanta (İtalya)-Real Madrid (İspanya): 2-3
Club Brugge (Belçika)-Sporting Lizbon (Portekiz): 2-1
Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Bayern Münih (Almanya): 1-5
Salzburg (Avusturya)-PSG (Fransa): 0-3
Brest (Fransa)-PSV (Hollanda): 1-0Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.