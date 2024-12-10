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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuşuyor.
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Spor, Futbol

Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Can Öcal  | 10.12.2024 - Güncelleme : 10.12.2024
Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Istanbul

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 15. haftasında oynanan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor, Onvo Antalyaspor, Göztepe, Adana Demirspor ve Net Global Sivasspor'un disipline gönderildiği aktarıldı.

Ayrıca Trendyol 1. Lig'den MKE Ankaragücü, Siltaş Yapı Pendikspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Şanlıurfaspor'un da çeşitli ihlaller sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

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