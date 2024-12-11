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Beşiktaş, Norveç'te Bodo/Glimt'in konuğu olacak

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın Norveç'de Bodo/Glimt'in konuğu olacak.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 11.12.2024 - Güncelleme : 11.12.2024
Beşiktaş, Norveç'te Bodo/Glimt'in konuğu olacak

Bodo

Aspmyra Stadı'ndaki müsabaka, TSİ 23.00'de başlayacak. Karşılaşmayı, Slovak hakem Filip Glova yönetecek.

Ligdeki 5 maçlık galibiyet özlemine Fenerbahçe derbisini 1-0 kazanarak son veren Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde geçen hafta mağlup oldu.

Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da oynanan karşılaşmayı 3-1 kaybeden siyah-beyazlı ekip, Norveç deplasmanında puan kazanması halinde ligi ilk 24 takım arasında bitirip play-off aşamasına kalmak için avantaj sağlayacak.

Avrupa'da geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 3 yenilgi alan Beşiktaş, 6 puanla 22. basamakta bulunuyor. 7 puanı bulunan Bodo/Glimt ise 2'şer galibiyet ve mağlubiyet, 1 beraberlikle 17. sırada yer alıyor.

Savunma sakatlıktan dağıldı

Beşiktaş'ta yarınki kritik mücadele öncesi savunmada görev alan oyuncuların sakatlığı teknik sorumlu Serdar Topraktepe'yi düşündürüyor.

Tedavileri devam eden Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai'nin yanı sıra Fenerbahçe derbisinde sakatlık yaşayan ve daha sonra yapılan antrenmanlara katılmayan Emirhan Topçu'nun durumu belirsizliğini koruyor.

Beşiktaş'ta sarı kart cezası da savunmaya darbe vurdu.

Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Arthur Masuaku da Norveç'e götürülmeyecek.

Beşiktaş'ta sakatlık kervanına katılan bir diğer isim de Ciro Immobile oldu.

Derbinin son bölümlerinde sakatlık yaşayan yıldız oyuncu da Norveç deplasmanında forma giyemeyecek.

Chamberlain listede yok

Beşiktaş'a derbide 3 puanı getiren isim olan Alex Oxlade-Chamberlain, UEFA listesinde adı yer almadığı için yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.

Siyah-beyazlı takımın sezon başında satış listesinde yer alan Chamberlain, transferin gerçekleşmemesinin ardından takımda kaldı.

Eski teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un hiç forma vermediği tecrübeli orta saha, teknik adam değişikliğinin ardından Serdar Topraktepe yönetiminde forma giymeye başladı ve ikinci maçında Fenerbahçe karşısında galibiyetinin mimarlarından oldu.

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