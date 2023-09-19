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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonu iki maçla başladı

Yunus Kaymaz  | 19.09.2023 - Güncelleme : 19.09.2023
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonu iki maçla başladı Fotoğraf: Piero Cruciatti - AA

İstanbul

G Grubu mücadelesinde Alman ekibi Leipzig, deplasmanda İsviçre'nin Young Boys takımını 3-1 mağlup etti.

Leipzig'in gollerini 3. dakikada Mohamed Simakan, 73. dakikada Xaver Schlager ve 90+2. dakikada Benjamin Sesko atarken, ev sahibi ekibin golünü 33. dakikada Elia Meschack kaydetti.

F Grubu'nda oynanan maçta ise İtalyan temsilcisi Milan, sahasında İngiliz ekibi Newcastle United ile golsüz berabere kaldı.

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