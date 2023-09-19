UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonu iki maçla başladı
İstanbul
G Grubu mücadelesinde Alman ekibi Leipzig, deplasmanda İsviçre'nin Young Boys takımını 3-1 mağlup etti.
Leipzig'in gollerini 3. dakikada Mohamed Simakan, 73. dakikada Xaver Schlager ve 90+2. dakikada Benjamin Sesko atarken, ev sahibi ekibin golünü 33. dakikada Elia Meschack kaydetti.
F Grubu'nda oynanan maçta ise İtalyan temsilcisi Milan, sahasında İngiliz ekibi Newcastle United ile golsüz berabere kaldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.