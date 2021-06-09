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A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılışında 11 Haziran Cuma günü İtalya Milli Takımı ile oynayacakları maç için Roma’da kamp yapacağı otele giriş yapıyor.
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UEFA, Real Madrid, Barcelona ve ​​Juventus aleyhindeki davaları durdurdu

UEFA, Avrupa Süper Ligi'ni kurma girişiminde bulunan takımlardan Real Madrid, Barcelona ve ​​Juventus hakkında açılan davaların bir sonraki duyuruya kadar durdurulduğunu açıkladı.

Abdullah Tevge   | 09.06.2021
UEFA, Real Madrid, Barcelona ve ​​Juventus aleyhindeki davaları durdurdu

İstanbul

Real Madrid, Barcelona ve ​​Juventus hakkındaki davaların geçici olarak askıya aldığı, UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Avrupa'nın önde gelen 12 kulübü, 18 Nisan'da yaptıkları duyuruyla kendi aralarında maç yapacakları bir lig kurduklarını açıklamış, ancak Barcelona, ​​Juventus ve Real Madrid dışındaki tüm takımlar kısa sürede bu girişimden ayrıldıklarını duyurmuştu.


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