Fransa Açık'ta Nadal yarı finale çıktı
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Rafael Nadal yarı finale yükseldi.
İstanbul
Erkeklerin 3 numaralı seribaşı İspanyol tenisçi Nadal, dünya sıralamasının 10. basamağında yer alan Arjantinli Diego Schwartzman'ı 6-3, 4-6, 6-4 ve 6-0'lık setlerle 3-1 mağlup etti.
Nadal, 2 saat 45 dakika süren karşılaşmanın sonunda Fransa Açık'ta 14. kez yarı finale yükselmiş oldu.
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