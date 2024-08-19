Dolar
33.73
Euro
37.25
Altın
2,503.24
ETH/USDT
2,615.60
BTC/USDT
58,533.00
BIST 100
9,842.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu yarın tek maçla başlayacak

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu ilk ayağı, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Mutlu Demirtaştan  | 19.08.2024 - Güncelleme : 19.08.2024
UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu yarın tek maçla başlayacak

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının play-off turunda, 20-22 Ağustos'ta 24 maç yapılacak.

RAMS Başakşehir, 22 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.45'te İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'e konuk olacak.

Trabzonspor ise aynı gün TSİ 22.00'de İsviçre temsilcisi St. Gallen ile deplasmanda karşılaşacak.

Rövanş karşılaşmaları, 28-29 Ağustos'ta oynanacak.

Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçlarının (TSİ) programı şöyle:

Yarın:

19.00 Noah (Ermenistan) - Ruzomberok (Slovakya)


21 Ağustos Çarşamba:

19.45 Vitoria (Portekiz) - Zrinjski (Bosna Hersek)


22 Ağustos Perşembe:

19.00 Pyunik (Ermenistan) - Celje (Slovenya)

19.00 Legia (Polonya) - Drita (Kosova)

19.00 Mlada Boleslav (Çekya) - Paksi (Macaristan)

19.30 Panevezys (Litvanya) - The New Saints (Galler)

20.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Zire (Azerbaycan)

20.00 Djurgarden (İsveç) - Maribor (Slovenya)

20.00 Brann (Norveç) - Astana (Kazakistan)

20.00 Hacken (İsveç) - Heidenheim (Almanya)

20.00 Kopenhag (Danimarka) - Kilmarnock (İskoçya)

20.30 CFR Cluj (Romanya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

21.00 Vikingur Reykjavik (İzlanda) - Santa Coloma (Andorra)

21.00 Rijeka (Hırvatistan) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)

21.00 Fiorentina (İtalya) - Puskas Akademia (Macaristan)

21.00 Kryvbas (Ukrayna) - Real Betis (İspanya)

21.15 Partizan (Sırbistan) - Gent (Belçika)

21.30 Wisla Krakow (Polonya) - Cercle Brugge (Belçika)

21.45 Klaksvik (Faroe Adaları) - HJK (Finlandiya)

21.45 St. Patrick's Athletic (İrlanda) - RAMS Başakşehir

22.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Larne (Kuzey İrlanda)

22.00 St. Gallen (İsviçre) - Trabzonspor

22.00 Lens (Fransa) - Panathinaikos (Yunanistan)

22.00 Chelsea (İngiltere) - Servette (İsviçre)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muğla'nın Yatağan ve Ula ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor
İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor
İstanbul'da metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışması trafik yoğunluğu oluşturdu
Türkiye ve dünya gündemi
"Çember 21" operasyonlarında aranan 4 bin 491 kişi yakalandı

Benzer haberler

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu yarın tek maçla başlayacak

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu yarın tek maçla başlayacak

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turunda

UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları heyecanı yarın başlıyor

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk ayağında 4 maç yapıldı

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk ayağında 4 maç yapıldı
RAMS Başakşehir, Gürcistan'da avantaj için sahaya çıkacak

RAMS Başakşehir, Gürcistan'da avantaj için sahaya çıkacak
RAMS Başakşehir play-off'ta St. Patrick's Athletic-Sabah eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak

RAMS Başakşehir play-off'ta St. Patrick's Athletic-Sabah eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet