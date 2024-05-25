UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde kupa Barcelona'nın
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Fransız ekibi Olimpik Lyon'u 2-0 yenen Barcelona, kupanın sahibi oldu.
İstanbul
İspanya'nın Bilbao kentinde oynanan maçta Katalan ekibine şampiyonluğu getiren golleri 63. dakikada Aitana Bonmati ve 90+5. dakikada Alexia Putellas attı.
Bu sezon lig şampiyonluğu, İspanya Kraliçe Kupası ve İspanya Süper Kupa'yı kazanan Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'yle dördüncü zaferini elde etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.