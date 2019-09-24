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UEFA Avrupa Ligi'nde VAR devreye giriyor

UEFA, bu sezon Avrupa Ligi'nde eleme turlarından itibaren VAR sisteminin kullanılacağını ilan etti.

Berad Büyük   | 24.09.2019
UEFA Avrupa Ligi'nde VAR devreye giriyor

İstanbul

UEFA, bu sezon Avrupa Ligi'nde eleme turlarından itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanılacağını ilan etti.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da toplanan UEFA İcra Kurulu, bu sezon Avrupa Ligi'nde eleme turlarından itibaren VAR sisteminin kullanılmasını kararlaştırdı.

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