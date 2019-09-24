Euro
6.28
Dolar
5.71
BIST 100
101,728.10
Altın
1,529.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Gül ile Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, imza törenine katılıyor Adana'da terör saldırısı
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Uluslar Ligi'nde format değişince Türkiye B Ligi'nde kaldı

UEFA İcra Kurulu'nun Uluslar Ligi'nin formatını değiştirmesiyle daha önce C Ligi'ne düşen A Milli Futbol Takımı, tekrar B Ligi'nde mücadele edecek.

Berad Büyük   | 24.09.2019
UEFA Uluslar Ligi'nde format değişince Türkiye B Ligi'nde kaldı

İstanbul

UEFA, milli takımların mücadele ettiği Uluslar Ligi'nin formatını 2020-2021 sezonundan itibaren değiştirdi. Daha önce C Ligi'ne düşen A Milli Futbol Takımı, format değişikliğiyle yine B Ligi'nde mücadele edecek. 

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da toplanan UEFA İcra Kurulu, ilk defa 2018 yılında düzenlenen Uluslar Ligi'nde format değişikliğine gitti.

Yeni formatla UEFA Uluslar Ligi'nde A, B ve C ligleri 16'şar takımla oynanacak. D Ligi'nde ise 7 takım mücadele verecek.

A, B ve C liglerinde takım sayılarının artmasıyla, organizasyonun ilk sezonunda küme düşen takımlar, yine aynı liglerde yer alacak.

A Milli Futbol Takımı, 2018'de oynanan organizasyonun B Ligi'nde 2. Grup'ta sonuncu olmuş ve C Ligi'ne düşmüştü. Yeni düzenleme sayesinde milli takım, 2020-2021 sezonunda oynanacak Uluslar Ligi'nde yine B Ligi'nde mücadele edecek.

Liglerde grupların kura çekimi, 3 Mart 2020'de Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da gerçekleştirilecek. Maçlar, 3 Eylül 2020'de başlayacak.

Liglerde mücadele edecek takımlar şöyle:

A Ligi: Portekiz, Hollanda, İngiltere, İsviçre, Belçika, Fransa, İspanya, İtalya, Bosna Hersek, Ukrayna, Danimarka, İsveç, Hırvatistan, Polonya, Almanya, İzlanda

B Ligi: Türkiye, Rusya, Avusturya, Galler, Çekya, İskoçya, Norveç, Sırbistan, Finlandiya, Slovakya, İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda, Bulgaristan, İsrail, Macaristan, Romanya

C Ligi: Yunanistan, Arnavutluk, Karadağ, Gürcistan, Kuzey Makedonya, Kosova, Belarus, Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, Slovenya, Litvanya, Lüksemburg, Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Moldova

D Ligi: Cebelitarık, Faroe Adaları, Letonya, Lihtenştayn, Andorra, Malta, San Marino.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Nijerya 'İgbo Yahudileri' ve hedefleri
Japonya-Kore ticaret savaşları ve Asya Pasifik'te 'yeni normal'
Güvenlik-özgürlük dengesi ve Avrupa’nın Selefilikle sınavı
Korku duvarı Tahrir'de yıkılıyor
İran-ABD satrancında son durum

Benzer haberler

UEFA yeni turnuvanın adını açıkladı

UEFA yeni turnuvanın adını açıkladı

UEFA Uluslar Ligi'nde format değişince Türkiye B Ligi'nde kaldı

UEFA Avrupa Ligi'nde VAR devreye giriyor

Şampiyonlar Ligi finalinin adresleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi finalinin adresleri belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk maçı biletleri satışta

A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk maçı biletleri satışta
Şenol Güneş, Avrupa'da 4 karşılaşma izleyecek

Şenol Güneş, Avrupa'da 4 karşılaşma izleyecek