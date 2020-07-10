Euro
7.76
Dolar
6.87
BIST 100
114,808.56
Altın
1,799.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 20:53’te Millete Sesleniş konuşması gerçekleştirecek
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Kopenhag-Medipol Başakşehir maçı 5 Ağustos'ta oynanacak

Başakşehir'in Kopenhag ile karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı, 5 Ağustos'ta oynanacak.

Berad Büyük   | 10.07.2020
Kopenhag-Medipol Başakşehir maçı 5 Ağustos'ta oynanacak

İstanbul

Medipol Başakşehir'in Kopenhag ile karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı, 5 Ağustos'ta oynanacak.

UEFA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Avrupa Ligi maçlarının yeni tarihlerini açıkladı.

Rakibini ilk maçta İstanbul'da 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, rövanş karşılaşmasında 5 Ağustos Çarşamba günü TSİ 19.55'te Parken Stadı'nda Danimarka ekibi Kopenhag'ın misafiri olacak.

Turu kazanan ekip, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Manchester United-LASK eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ Kovid-19'un kaynağını araştırmak üzere Çin'e uzman ekip gönderdi
Türkiye'de Kovid-19'dan 191 bin 883 kişi iyileşti
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 403'e çıktı
Namibya'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm
Irak'ta bir milletvekili koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Benzer haberler

Manchester United'ın teknik direktörü Solskjaer'den Medipol Başakşehir yorumu

Manchester United'ın teknik direktörü Solskjaer'den Medipol Başakşehir yorumu

Kopenhag-Medipol Başakşehir maçı 5 Ağustos'ta oynanacak

CAS, Trabzonspor'un duruşmasını 16 Temmuz'da görüşecek

Medipol Başakşehir, LASK-Manchester United eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak

Medipol Başakşehir, LASK-Manchester United eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belirlendi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belirlendi
Süper Lig'de aradan sonraki en başarılı takım Medipol Başakşehir

Süper Lig'de aradan sonraki en başarılı takım Medipol Başakşehir