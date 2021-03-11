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UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunun ilk ayağında oynanan karşılaşmalar tamamlandı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 11.03.2021
UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları Fotoğraf: Kate Green/AA

Ankara

Öne çıkan karşılaşmada, İngiltere temsilcisi Manchester United, Old Trafford Stadı'nda İtalya'nın Milan takımını ağırladı.

Karşılaşmanın ilk yarısında Milan'da Rafael Leao'nun golü ofsayt, Franck Kessie'nin filelerle buluşan topu ise futbolcunun meşin yuvarlağı pozisyon sırasında eliyle kontrol ettiği gerekçesiyle sayılmadı. Manchester United'da ise Harry Maguire'ın şutu direkten döndü ve ilk yarı golsüz sona erdi.

İkinci devreye hızlı başlayan Manchester United, 18 yaşındaki Amad Diallo'nun 50. dakika attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın sonlarına doğru ataklarını sıklaştıran Milan, eski Fenerbahçeli Simon Kjaer'in 90+2. dakikada ağları sarsmasıyla skoru eşitledi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu maçların rövanşları, 18 Mart Perşembe günü oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Manchester United (İngiltere) - Milan (İtalya): 1-1

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Villarreal (İspanya): 0-2

Ajax (Hollanda) - Young Boys (İsviçre): 3-0

Slavia Prag (Çekya) - Rangers (İskoçya): 1-1

Tottenham, Dinamo Zagreb'i 2-0 mağlup etti

İngiltere temsilcisi Tottenham, konuk ettiği Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımını Harry Kane'in 25. ve 70. dakikalarda attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Turnuvada son 16 turunun rövanş maçları, 18 Mart Perşembe günü oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Olympiakos (Yunanistan) - Arsenal (İngiltere): 1-3

Granada (İspanya) - Molde (Norveç): 2-0

Tottenham (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-0

Roma (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 3-0

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