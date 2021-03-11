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İsviçreli tenisçi Federer'den Katar Açık'a erken veda

Sakatlığı nedeniyle uzun bir aranın ardından yeniden kortlara dönen İsviçreli yıldız tenisçi Roger Federer, katıldığı Katar Açık turnuvasına çeyrek finalde veda etti.

Doğa Kırmızıoğlu   | 11.03.2021
İsviçreli tenisçi Federer'den Katar Açık'a erken veda

Ankara

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) sert kort turnuvasının çeyrek finalinde, 39 yaşındaki Federer, dünya 42 numarası Gürcistanlı Nikoloz Basilashvili ile karşılaştı.

Basilashvili, 1 saat 50 dakika süren mücadelenin ardından dünya sıralamasının 6. basamağında yer alan Federer'i 3-6, 6-1 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Dizinden geçirdiği iki ameliyat nedeniyle bir yıldan uzun süredir kortlardan uzak kalan Federer, turnuvadaki ilk maçında Büyük Britanyalı Daniel Evans'ı 2-1 mağlup etmişti.

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