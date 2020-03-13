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UEFA Avrupa Ligi'nde 3 karşılaşma oynandı

UEFA Avrupa Ligi son 16 ilk tur maçlarında, 3 karşılaşma oynandı.

Berad Büyük   | 13.03.2020
UEFA Avrupa Ligi'nde 3 karşılaşma oynandı

İstanbul

UEFA Avrupa Ligi son 16 ilk tur maçlarında, 3 karşılaşma oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında son 16 turu ilk ayağında TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmalar tamamlandı.

Öne çıkan mücadelede Rangers, ağırladığı Bayer Leverkusen'a 3-1 mağlup oldu.

Wolfsburg-Shakhtar Donetsk ve Olympiakos-Wolverhampton müsabakalarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyirci alınmadı.

Bugün oynanması planlanan Inter-Getafe maçı, aynı sebepten ertelenmişti.

Alınan sonuçlar şöyle:

Wolfsburg-Shakhtar Donetsk: 1-2

Rangers-Bayer Leverkusen: 1-3

Olympiakos-Wolverhampton: 1-1


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