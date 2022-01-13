Başakşehir Serdar Gürler ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı

İstanbul
Kulüpten yapılan açıklamada, Serdar Gürler'in transferi için kulübü İttifak Holding Konyaspor ile anlaşmanın sağlandığı ve oyuncuyla 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Yeni takımında 14 numaralı formayı giyecek Serdar'ın, asbaşkan Mustafa Eröğüt'ün yer aldığı törenle sözleşme imzaladığı vurgulanarak, "Serdar Gürler'e ailemize 'Hoş geldin.' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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