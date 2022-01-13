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Spor, Futbol

Başakşehir Serdar Gürler ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, İttifak Holding Konyaspor'dan Serdar Gürler'i kadrosuna dahil etti.

Ercan Doğan   | 13.01.2022
Başakşehir Serdar Gürler ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, Serdar Gürler'in transferi için kulübü İttifak Holding Konyaspor ile anlaşmanın sağlandığı ve oyuncuyla 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Yeni takımında 14 numaralı formayı giyecek Serdar'ın, asbaşkan Mustafa Eröğüt'ün yer aldığı törenle sözleşme imzaladığı vurgulanarak, "Serdar Gürler'e ailemize 'Hoş geldin.' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.


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