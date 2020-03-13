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Spor, Dünyadan Spor, Koronavirüs

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'da koronavirüs tespit edildi

Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta'da Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.

Bilal Acar   | 13.03.2020
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'da koronavirüs tespit edildi

Manchester

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.

Arsenal kulübünden yapılan resmi açıklamada, Mikel Arteta'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı ifade edildi.

Arteta'nın kendini karantinaya aldığı kaydedilen açıklamada, "Mikel Arteta ile yakın temasta olan herkesi takip ediyoruz ve Kovid-19 ile mücadele rehberine uygun olarak kendilerini karantinaya almalarını öneriyoruz. Önümüzdeki dönemde bazı maçlara çıkamayacağız." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arsenal Futbol İşleri Başkanı Raul Sanllehi, önceliklerinin Arteta'nın sağlığı olduğunu, futbol takımının en kısa zamanda maçlara hazırlanmaya başlayacağını umduklarını belirtti.

Teknik Direktör Mikel Arteta ise kendisini kötü hissettikten sonra test yaptırdığını ve sonuçların pozitif çıktığını, en kısa zamanda görevine geri dönmek istediğini belirtti.

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