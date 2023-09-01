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UEFA Avrupa Ligi grupları belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde 2023-24 sezonu grup aşaması kura çekimi yapıldı.

Yunus Kaymaz  | 01.09.2023 - Güncelleme : 01.09.2023
UEFA Avrupa Ligi grupları belli oldu Fotoğraf: Federico Titone/AA

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunda gruplar, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen çekilişle belirlendi.

Turnuvada 32 takım, dörderli 8 grupta mücadele edecek. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar, son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda karşılaşacak.

Grup maçları, 21 Eylül'de başlayıp 14 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İspanya ekibi Sevilla'nın müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 22 Mayıs 2024'te İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin ile aynı adı taşıyan statta oynanacak.

Kura sonucu belirlenen 8 grup şöyle:

A Grubu: West Ham, Olimpiakos, Freiburg, Backa Topola

B Grubu: Ajax, Olimpik Marsilya, Brighton Hove Albion, AEK

C Grubu: Rangers, Real Betis, Sparta Prag, Aris Limassol

D Grubu: Atalanta, Sporting Lizbon, Sturm Graz, Rakow

E Grubu: Liverpool, LASK, Union Saint-Gilloise, Toulouse

F Grubu: Villarreal, Rennes, Maccabi Hayfa, Panathinaikos

G Grubu: Roma, Slavia Prag, Sheriff, Servette

H Grubu: Bayer Leverkusen, Karabağ, Molde, Hacken.

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