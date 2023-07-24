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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolcu Kerem Aktürkoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda oynayacakları Zalgiris maçına ilişkin Vilnius LFF Stadı’nda açıklamalarda bulunuyor. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
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UEFA Avrupa Ligi 3. turu eşleşmeleri belli oldu

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci büyük turnuvasının 3. eleme turu olası eşleşmeleri belirlendi.

Fatih Erel  | 24.07.2023 - Güncelleme : 24.07.2023
UEFA Avrupa Ligi 3. turu eşleşmeleri belli oldu

İstanbul

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşacak Galatasaray, elenmesi durumunda, Avrupa Ligi 3. turunda Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)-Hacken (İsveç) eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.

Avrupa Ligi'nin şampiyonlar yolu ve ana yol olmak üzere iki grup halinde yapılan 3. eleme turu kura çekimine göre, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan gelecek takımların muhtemel eşleşmeleri şu şekilde oldu:

Şampiyonlar yolu:

- Zalgiris (Litvanya) - Galatasaray / Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Hacken (İsveç)

- Rakow Czestochowa (Polonya) - Karabağ (Azerbaycan) / HJK Helsinki (Finlandiya) - Molde (Norveç)

- HSK Zrinjski (Bosna Hersek) - Slovan Bratislava (Slovakya) / Breidablik (İzlanda) - Kopenhag (Danimarka)

- Sheriff (Moldova) - Maccabi Haifa (İsrail) / Aris Limassol (Güney Kıbrıs) - BATE Borisov (Belarus)

- GNK Dinamo (Hırvatistan) - Astana (Kazakistan) / Ludogorets (Bulgaristan) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)

Ana yol:

- Olympiacos (Yunanistan) / Servette (İsviçre) - Genk (Belçika)

- Slavia Prag (Çekya) / Dnipro-1 (Ukrayna) - Panathinaikos (Yunanistan)

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