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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde üçüncü eleme turu kuraları çekildi

Futbolda UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde üçüncü eleme turu kuraları çekildi.

Hüseyin Burak Demirer  | 24.07.2023 - Güncelleme : 24.07.2023
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde üçüncü eleme turu kuraları çekildi

İstanbul

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu muhtemel 3. eleme turu eşleşmeleri belirlendi.

Buna göre 2. eleme turunu geçmeleri halinde; Adana Demirspor, Osijek (Hırvatistan)-Zalaegerszegi TE (Macaristan), Beşiktaş, Zeljeznicar (Bosna Hersek)-Neftçi Bakü (Azerbaycan), Fenerbahçe ise Differdange (Lüksemburg)-Maribor (Slovenya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçları 10 Ağustos, rövanşları ise 17 Ağustos'ta oynanacak.

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