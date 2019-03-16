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Üç Türk boksör finalde

Rusya'nın Vladikavkaz şehrinde devam eden 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda 3 Türk boksör, finale yükseldi.

Hüseyin Eroğul   | 16.03.2019
Üç Türk boksör finalde Melek Yamak (fotoğrafta)

İstanbul

Yarı final müsabakalarının ardından kadınlarda 48 kiloda Melek Yamak, 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, erkeklerde ise 64 kiloda Tuğrulhan Erdemir finale çıktı.

Melek Yamak altın madalya için Rus rakibi Ekaterina Paltceva, Busenaz Sürmeneli de İtalyan Angela Carini ile karşılaşacak.

Tuğrulhan Erdemir ise Rus rakibi Alan Abaev ile altın madalya için ringe çıkacak.

51 kiloda yarı final müsabakasına çıkan Hamide Yavuz, Rus rakibi Geliusa Galieva'ya 3-2 mağlup olarak şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.

75 kilo yarı final müsabakasında Esmanur Koç, Polonyalı Agata Kaczmarska'ya, +81 kilo yarı final müsabakasında Sueda Şahin ise Rus rakibi Kristina Tkacheva'ya yenildi ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 81 kilo yarı final müsabakasında Bayram Malkan, Galli rakibi Sammy Lee'ye yenilerek şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.





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