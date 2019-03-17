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Dünyadan Spor

Milli tekvandoculardan Belçika'da 4 madalya

Türkiye Tekvando Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren Belçika Açık Turnuvası'nda 4 madalya kazandı.

Halil İbrahim Avşar   | 17.03.2019
Milli tekvandoculardan Belçika'da 4 madalya

Ankara

Türkiye, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren Belçika Açık Tekvando Turnuvası'nı 4 madalyayla tamamladı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belçika'nın Lommel kentindeki turnuvada 8'i kadın, 4'ü erkek olmak üzere 12 milli sporcu tatamiye çıktı.

Milli tekvandocu Yunus Sarı'nın sakatlığı nedeniyle katılamadığı turnuvada ay-yıldızlı sporcular, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Kadınlar 62 kiloda İrem Yaman ve erkekler 68 kiloda Hakan Reçber gümüş madalyanın sahibi olurken, kadınlar 73 kiloda Nafia Kuş ve +73 kiloda Sude Bulut, bronz madalya elde etti.

Milli tekvandocular, kazandıkları madalyaların yanı sıra olimpik puanları da hanelerine yazdırdı.


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