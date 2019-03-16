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Spor, Futbol

Borussia Dortmund uzatmalarda kazandı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde bu sezon Bayern Münih ile şampiyonluk için mücadele eden Borussia Dortmund, deplasmanda Hertha Berlin'i 3-2 mağlup ederek zirve yarışını sürdürdü.

Cüneyt Karadağ   | 16.03.2019
Borussia Dortmund uzatmalarda kazandı

Berlin

Hertha Berlin, Bundesliga'nın 26. haftasında, Olimpiyat Stadyumunda Borussia Dortmund'u konuk etti.

Ev sahibi ekip, karşılaşmanın 4. ve 35. dakikalarında Salomon Kalou ile 2-0 öne geçmesine karşın mağlup olmaktan kurtulamadı. Başkent ekibinde 85. dakikada Jordan Torunarigha ve 90+5. dakikada Vedad Ibisevic kırmızı kart ile oyun dışı kalan oyuncular oldu.

Borussia Dortmund'un golleri ise 14. dakikada Thomas Delaney ve 47. dakikada Dan-Axel Zagado ve 90+2. dakikada Marco Reus'tan geldi.

Şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyet alan Borussia Dortmund, 60 puan ve maç fazlasıyla Bayern Münih'in 3 puan önünde bulunuyor. Hertha Berlin ise 35 puanla 10. sırada yer alıyor. 

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