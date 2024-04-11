Dolar
32.30
Euro
34.69
Altın
2,338.07
ETH/USDT
3,585.70
BTC/USDT
70,951.00
BIST 100
9,814.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta heyecanı yarın başlayacak

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta heyecanı, yarın tek maçla başlayacak.

Emre Doğan  | 11.04.2024 - Güncelleme : 11.04.2024
Trendyol Süper Lig'de 32. hafta heyecanı yarın başlayacak

İstanbul

Haftanın açılış müsabakasında Trabzonspor, EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek. Papara Park'ta oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde yarın, 13 Nisan Cumartesi, 14 Nisan Pazar ve 15 Nisan Pazartesi günü yapılacak karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın:

20.00 Trabzonspor-EMS Yapı Sivasspor (Papara Park) (Ev sahibi takım seyircisiz)

13 Nisan Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK (Eryaman)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Mondihome Kayserispor (Yeni Adana)

19.00 Beşiktaş-Yılport Samsunspor (Tüpraş)

14 Nisan Pazar:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-RAMS Başakşehir (Pendik)

16.00 Çaykur Rizespor-Bitexen Antalyaspor (Çaykur Didi)

16.00 Atakaş Hatayspor-İstanbulspor (Mersin)

19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

15 Nisan Pazartesi:

20.00 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Alanya Oba)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
"Narkoçelik-11" operasyonlarında 13 kişi yakalandı
Aydın'da pikap takla attı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye başsağlığı telefonu
Niğde'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Benzer haberler

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta heyecanı yarın başlayacak

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta heyecanı yarın başlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final etabı iki maçla devam etti

Olympiakos Teknik Direktörü Mendilibar: Fenerbahçe'nin bütün konsantrasyonu UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde

Fenerbahçe, Olympiakos maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Olympiakos maçının hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal: Kendi güçlü yönlerimizi rakibe hissettirerek avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal: Kendi güçlü yönlerimizi rakibe hissettirerek avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz
Fenerbahçe'nin Olympiakos maçı kamp kadrosu açıklandı

Fenerbahçe'nin Olympiakos maçı kamp kadrosu açıklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet